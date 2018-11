Milan, buone notizie dalla Svizzera: Rodriguez torna ad allenarsi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano buone notizie dal ritiro della Svizzera. Stando a quanto riportato in terra elvetica, il laterale rossonero Ricardo Rodriguez è tornato infatti ad allenarsi dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori contro il Qatar. Il classe '92 dovrebbe quindi essere a disposizione per la gara di domani contro il Belgio, valida per la Nations League.