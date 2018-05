© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan vorrebbe acquistare Memphis Depay, attaccante olandese dell'Olympique Lione. I transalpini lo hanno acquistato dal Manchester United per 24 milioni di euro, ora ne vogliono circa 42 - più bonus - come spiega Tuttosport. I soldi arriverebbero dalle cessioni di Silva e Kalinic: il primo è trattato dal Wolverhampton, il secondo piace in Bundesliga, in particolare allo Schalke04.