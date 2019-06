Milan, c'è abbondanza sulla fascia: Rodriguez può tornare in Germania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il possibile arrivo di Theo Hernandez, il Milan si troverebbe con quattro terzini sulla corsia sinistra. Qualcuno è di troppo, visto che i rossonero dovranno disputare solo campionato e Coppa Italia. Ricardo Rodriguez ha mercato in Germania e potrebbe portare 15 milioni nelle casse rossonere. Inferiore la valutazione di Diego Laxalt, ma l'ex Genoa, che piace al Torino, vorrebbe restare per giocarsi le sue carte. Diverso il discorso per Ivan Strinic: il croato ha recuperato pienamente dai problemi cardiaci che gli hanno fatto saltare la scorsa stagione e dovrebbe rimanere, anche perché al momento, di offerte per lui, non ne sono arrivate. Lo riporta Tuttosport.