Milan, caccia al top player in attacco: 4 nomi con Immobile in pole

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan andrà subito a caccia di una punta di primo piano in vista della prossima stagione. Ciro Immobile è il primo nome in lista, ma il problema è convincere Lotito a lasciarlo partire. Andrea Belotti non è mai sparito dalla mente dei dirigenti rossoneri, ma come per Immobile, c'è da convincere il presidente del Torino a lasciar partire il proprio capitano. Tra le idee ci sono anche Radamel Falcao, che però ha un ingaggio monstre, ed Edin Dzeko, complicato per tanti motivi, soprattutto per la grande stagione disputata con la Roma.