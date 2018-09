Milan, caccia al vice-Biglia: piacciono Tonali, Paredes e Barella

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Milan potrebbe ricercare un vice-Biglia, vista l'età avanzata del centrocampista argentino e la presenza del solo Riccardo Montolivo (fuori dal progetto) come alternativa in quel ruolo. Secondo Tuttosport ci sono diversi talenti che stuzzicano l'interesse della dirigenza rossonera. Tra questi c'è Sandro Tonali del Brescia, classe 2000 su cui ci sono anche altre big, Juventus su tutte. Piace anche Leandro Paredes, ma lo Zenit chiede circa 35 milioni per lasciarlo andare via. Poi c'è la pista che porta a Niccolò Barella, nonostante negli ultimi tempi abbia fatto maggiormente la mezzala. Anche in questo caso però la valutazione è elevata: 40 milioni di euro. Il Milan sonda varie opzioni.