© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è a caccia di occasioni in vista della prossima finestra di calciomercato e in questo senso, scrive Tuttosport, ha messo nel mirino due calciatori che hanno un contratto in scadenza nel 2019: Cesc Fabregas del Chelsea e Aaron Ramsey dell'Arsenal.

Entrambi, si legge, considerano conclusa la loro avventura in terra londinese e su questo punto farà leva Leonardo per strapparli già a gennaio quasi a costo zero.