Milan, Calabria: "Bravi a non mollare dopo il gol loro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore rossonero Davide Calabria ha commentato ai microfoni di Milan TV la vittoria sulla Fiorentina: "Siamo stati bravi a non mollare dopo il gol loro, reazione da grandi. Volevamo subito ribaltarla, poi col vantaggio è diventato più semplice. Ora ci godremo l'Europa League e faremo un ulteriore percorso di crescita con tutti i giovani che abbiamo. Non era facile con i tanti acquisti, il prossimo anno non faremo che meglio".

Sul lavoro di Gattuso: "Non possiamo che ringraziarlo, ha fatto bene appena è arrivato. Da gennaio in poi abbiamo fatto benissimo, poi non era facile arrivare in fondo dopo tutte le gare giocate".

Sulla preparazione estiva: "Fondamentale essere arrivati sesti, ora prepareremo nella maniera migliore la prossima stagione. Domani parto con la Nazionale e spero di chiudere al meglio