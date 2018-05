Milan, Calhanoglu: "Con Montella non ero libero. Rinato con Gattuso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hakan Calhanoglu, centrocampista offensivo del Milan è uno dei potenziali protagonisti della finale di Coppa Italia di domani sera e ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Questo potrebbe essere il mio primo trofeo in carriera e sono molto carico e molto emozionato. Mi sento forte nelle gambe e nella testa: sono tornato. Dov'ero? Vedevo tutto scuro, poi è arrivato Gattuso ed è cambiato tutto. E' senza dubbio l'allenatore più importante della mia carriera. Rinnovargli il contratto è stata la scelta giusta, possiamo aprire un ciclo importante. Con Montella parlavo solo italiano e per me era un problema. Poi mi lasciava poca libertà in campo, adesso gioco libero nella mente e nei muscoli. La Coppa Italia? Abbiamo già dimostrato di poter battere la Juventus. Conosciamo bene la loro forza, hanno grandi giocatori ma anche nel nostro gruppo c'è tanta qualità".