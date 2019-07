Milan, Calhanoglu è sicuro: "Voglio restare, l'ho già detto al mio agente"

© foto di Giacomo Morini

"Affronto sempre il mio lavoro per migliorare, sono uno che non si accontenta mai". Hakan Calhanoglu sa di non aver disputato la sua miglior stagione, ma sa anche di essere una risorsa importante per il Milan. Ed è per questo che proverà a riscattarsi: "Voglio fare di più - ha affermato il giocatore turco a La Gazzetta dello Sport -. Però vorrei anche spiegare un paio di cose. Venendo in Italia il mio calcio è cambiato completamente. Ha dovuto cambiare per forza di cose. Rispetto alla Germania qui si corre di più e c’è molta più attenzione alla fase difensiva, anche per i giocatori offensivi come me. Non è semplice rimodularsi, ma mi sto abituando, anzi è diventato un piacere dare una mano anche in copertura. La realtà è che non ho mai mollato, per carattere sono uno che gioca per il gruppo e per la maglia. E so bene di avere ancora margini di miglioramento".

Si è parlato di una possibile cessione dell’ex Bayer, ma il diretto interessato non sembra intenzionato a lasciare il club rossoneroo: "Questo può essere il mio anno - assicura -. Mi sento un giocatore del Milan e non ho mai avuto dubbi di restare perché sono felice qui. L’ho detto espressamente al mio procuratore".