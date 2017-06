Milan-Calhanoglu, l'agente conferma: "Ci sono stati dei contatti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hakan Calhanoglu obiettivo concreto del Milan per la prossima stagione. La conferma arriva anche dal suo procuratore, Bektas Demirtas, intervistato dal portale tedesco Reviersport.de: "Ci sono stati dei contatti, ma non voglio esprimermi sul contenuto - ha dichiarato -. Dico solo che il Milan è un top club a livello europeo".

Legato al Bayer Leverkusen da altri due anni di contratto, il calciatore classe '94 ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro.