Milan, Calhanoglu: "Oggi grande partita, spiace saltare il derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha commentato ai microfoni di Milan TV la sconfitta casalinga contro la Roma: "Abbiamo giocato una grande partita, trovando occasioni e rimanendo offensivi. Non ricordo una chance della Roma fino al 70', nel secondo tempo abbiamo cercato di ripetere la prestazione della prima metà e avevamo la gara in mano. Il gol di Dzeko ci ha spiazzati, poi diventa quasi impossibile fargli gol. La seconda rete di Florenzi ha chiuso i conti ma loro sono stati fortunati - riporta Milannews.it -. Il mancato? Tutti hanno visto che abbiamo fatto tutto giusto per segnare, loro sono stati bravi a murarci. Ora dobbiamo lavorare duro e mi dispiace per il cartellino rosso. C'è stata una mancata comunicazione con Alessio Romagnoli e mi ero dimenticato del mio giallo. Lo ripeto, chiedo scusa a tutti e mi dispiace saltare il derby".