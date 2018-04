Milan, casting per l'attacco: tra Dzeko e Belotti può spuntarla Muriel

© foto di Andrea Piras

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie in vista della prossima stagione del Milan. La priorità del club rossonero - si legge - sarà l'acquisto di un attaccante, con Andrea Belotti del Torino che resta un obiettivo sul quale Fassone e Mirabelli non hanno mai distolto l'attenzione fin dalla scorsa estate.

Altro nome altisonante è quello di Edin Dzeko, bomber bosniaco che ha trascinato la Roma in questa stagione almeno fino alle semifinali di Champions. Profilo affascinante ma non semplice da convincere, a differenza del colombiano ex Sampdoria Luis Muriel: dovesse Montella lasciare Siviglia, praticamente scontato il suo addio in estate. E il Milan ha già fatto sapere di essere interessato.