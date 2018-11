Milan, cauto ottimismo per Ibrahimovic: lo svedese spinge per il ritorno

© foto di imago sportfotodienst

Il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan piace e non poco ai tifosi che hanno a cuore la maglia rossonera. All'interno del club adesso c'è anche un cauto ottimismo sull'eventuale buon esito della trattativa con lo svedese e la verità emergerà a breve. L'interessato spinge per il ritorno a Milano, anche perché tutti sanno che questo nuovo matrimonio o si consumerà a gennaio, oppure non si consumerà mai più. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.