Milan, ci sono ancora Ki e Bernard nel mirino

Il Milan mantiene i fari su Sung-Yong Ki dello Swansea e Bernard dello Shakhtar. Questo nonostante al momento Mirabelli sia indagato, da parte della proprietà cinese, e in attesa di giudizio dopo la corsa verso l'Europa. Per Bernard, come spiega Tuttosport, il prezzo non è basso. I rossoneri rimangono alla finestra per Max Mayer dello Schalke04.