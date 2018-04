Milan, clamorosa idea per il dopo Mirabelli: sondaggio con Monchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport continua a essere in bilico il ruolo di Massimiliano Mirabelli nel futuro del Milan. La situazione resta in evoluzione e negli ultimi giorni si è parlato molto di nomi come Giuntoli, Sabatini ed Emenalo. L'indiscrezione che riporta la rosea è però ancora più intrigante, con la proprietà cinese che avrebbe già effettuato un sondaggio con l'attuale dirigente del mercato romanista Verdejo Monchi.