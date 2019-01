© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Deulofeu continua a essere l'obiettivo primario del Milan in queste ultime ore di calciomercato. L'esterno di proprietà del Watford ha già ricevuto il via libera dal tecnico Rino Gattuso che lo stima anche se non lo ha mai allenato nel suo passato rossonero. Il club londinese non ha intenzione di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto perché nel gennaio del 2018 ha investito circa 17 milioni di euro per acquistarlo ma anche perché ai fini della rosa, trovare un sostituto all'altezza a così pochi giorni dal gong di fine mercato è pressoché impossibile. Solo un obbligo di riscatto potrebbe sbloccare la questione, con le due società che sono costantemente sotto contatto per provare a trovare un'intesa. La stima del riscatto da fissare intorno ai 25 milioni di euro mette d'accordo tutti, resta da capire se alla fine Elliott darà il via libera a un'altra operazione onerosa in estate, oppure se Leonardo sarà costretto a provare a cambiare obiettivo andando sul giovane Ismaila Sarr del Rennes. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.