Milan, Conti: "Spero di essere l'arma in più per la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti, terzino del Milan tornato tra i convocati domenica contro il Chievo dopo un lungo calvario causato dalla rottura del legamento del ginocchio sinistro, ha parlato ai microfoni di Milan Tv delle sue sensazioni in vista della ripresa del campionato. Queste le sue dichiarazioni, riportate da milannnews: "Mi sento bene dopo tanto tempo, anche se non sono ancora al 100%. Qualche spezzone di partita sicuramente potrei farlo, non mi sentirei ancora pronto a giocare dall'inizio. Ho sempre cercato di stare vicino alla squadra, come loro sono stati vicini a me, aiutandomi ad affrontare questo percorso riabilitativo. Il ritorno a San Siro? Ero emozionato quasi come la prima volta, vivere lo spogliatoio, le emozioni della partita. È stato molto importante. Il Milan è cambiato tanto, nel modo di giocare e nelle caratteristiche della squadra. Siamo una squadra totalmente diversa e ad essere sincero migliore. Gattuso sta dimostrando di essere molto preparato, con tutta l'esperienza che ha accumulato non poteva essere altrimenti. Champions? Ci credevo anche quando i punti di distacco erano molti di più. Le nostre rivali, vista la classifica, sono Inter e Lazio. Spero di dimostrare sul campo di poter essere l'arma in più".

Sulla Nazionale: "Veniamo da una delusione importante, dobbiamo ripartire e non piangerci addosso. Ci sono tanti giovani validi. Di Biagio può essere la persona giusta".