Milan, convergenza sul nome di Spalletti: è il profilo che mette d'accordo tutta la dirigenza

Se Gazidis spinge per Rangnick e la coppia Maldini-Boban per la conferma di Pioli o l'arrivo di Allegri, il Milan potrebbe trovare comunione d'intenti nel nome di Luciano Spalletti. Già sondato per il post-Giampaolo - sottolinea il Corriere dello Sport - ma ora liberarsi dall'Inter (con la quale il tecnico toscano è ancora sotto contratto) sarebbe più facile. Per un un profilo, dunque, che mette d'accordo tutta la dirigenza.