Milan, così non va: il Lille è avanti 1-0 a San Siro al 45'. Rossoneri in affanno e mai pericolosi

Prima frazione molto complicata per il Milan di Stefano Pioli. Ibrahimovic e soci sono meritatamente in svantaggio contro un buon Lille, anche se il rigore che decide per ora la sfida è sembrato molto generoso. Al 45' è 0-1 a San Siro, rete di Yazici.

Lille praticamente perfetto - Speculari o quasi le due formazioni. Galtier schiera i suoi con un 4-4-2, con Yazici che affianca David davanti e due mediani tutto corsa ma di grande qualità come Sanches e Xeka. Il Milan gestisce a lungo il possesso nei primi minuti, anche se il palleggio risulta lento e sterile e non porta grossi frutti. I francesi si coprono molto bene e non lasciano spazio ai trequartisti rossoneri, pericolosi solo grazie al solito Hernandez. Dopo aver fatto "sfogare" gli avversari, il Lille colpisce alla prima occasione: Dalot lancia involontariamente David verso Donnarumma, il portiere respinge. Sugli sviluppi della rimessa laterale successiva, Romagnoli spinge leggermente Yazici, che frana in area. Per l'arbitro Frankowski ci sono gli estremi per decretare la massima punizione, trasformata in modo perfetto dallo stesso turco.

Reazione nulla, la difesa ospite non sbanda - Il Diavolo prova subito a rispondere con una punizione di Ibrahimovic troppo centrale per sorprendere Maignan. Poi troppa confusione e poche idee: gli ospiti si difendono con ordine e legittimano il vantaggio con un altro paio di incursioni pericolose. Nella ripresa serviranno un altro Milan e, forse, altri giocatori.