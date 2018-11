Milan-CR7? La conferma di Fassone: "Sì, lo voleva Li. Ma costava troppo"

Aleksander Ceferin, ha escluso la nascita di una Superlega europea. Il presidente della UEFA nel corso di un'intervista alla BBC ha dichiarato: "La Superlega non ci sarà. È una fiction o un sogno. Abbiamo alcune idee. E ciò che posso dire che la Superlega è fuori da ogni questione...

Il Milan su Cristiano Ronaldo ? Un sussurro dell'estate 2017 ( Qui i retroscena ) che trova conferma, oggi, nelle parole dell'ex ad rossonero Marco Fassone a Il Sole 24 Ore : "Si, Mr Li voleva Ronaldo perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese. Il giocatore voleva andarsene da Madrid. Ci siamo visti nel luglio 2017 con il suo procuratore Mendes, per verificare i costi e la disponibilità del giocatore. Poi convinsi Mr Li a lasciare perdere il sogno, in quanto Ronaldo costava troppo".

