Milan, cresce l'attesa per l'incontro Rangnick-Singer a Londra ma non c'è ancora la data

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Milan cresce sempre di più l'attesa per l'incontro decisivo tra Ralf Rangnick e Gordon Singer a Londra: al momento non c'è ancora una data precisa per questo vertice in quanto dipenderà anche da quando saranno allentate le restrizioni anti-Covid adottate dal Regno Unito.