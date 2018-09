Milan, Cutrone: "Sono in fase di guarigione. Higuain? Un fenomeno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Sto bene, sono in fase di guarigione. Non vado giù di morale quando non gioco ma mi innervosisco perché non vedo il pallone”. Ai microfoni di Radio 105, l'attaccante del Milan Patrick Cutrone ha parlato del suo recupero e del suo ruolo nei rossoneri: “È ancora un sogno, non ho fatto niente. Essere l’attaccante del Milan è un punto di partenza”.

Su Higuain.

“Higuain sappiamo tutti che attaccante è, è un fenomeno. Mi aiuta allenarmi con lui e cercherò di rubargli qualcosa. Con lui sto creando un bel rapporto, sono contento di averlo in squadra. In partitella siamo uno contro l’altro e lì c’è competizione, ed è dura, molto dura”.

Maldini e Gattuso.

"Paolo e il Mister sappiamo cosa hanno fatto, quindi non c’è parola per descriverli. È un onore essere allenato da Gattuso ed è un onore avere il capitano in giro per Milanello. Davanti a Maldini ero meno sereno la prima volta che l’ho visto, non sapevo cosa dirgli. Ora mi sto abituando, parliamo spesso, mi dà consiglio. Ci parlo spesso”.

Un modello?

“Non ne avevo uno in particolare. Mi piaceva tanto Inzaghi perché ha fatto tantissimi gol con il Milan. Mi piaceva anche Morata, perché era giovane e dimostrava di essere forte. C’è anche Van Persie, Drogba, tutti i grandi attaccanti”.