Milan, Cutrone: "Torno in Under 21 con lo spirito di sempre, è un onore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone, attualmente impegnato con l'Under 21, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport: "Torno in Nazionale con lo stesso spirito di sempre che sia in Under 21 o nella maggiore. Mi impegno sempre a dare il massimo perché vestire questa maglia è un onore. Tra l'altro Di Biagio crede molto in me, è stato lui a farmi esordire in Nazionale a marzo scorso, il mio obiettivo è quello di ripagare la sua fiducia partita dopo partita".