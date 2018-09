Milan, Cutrone via prima della rifinitura: ancora out contro l'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone è ancora alle prese con l'infortunio che lo ha costretto a saltare le partite contro Cagliari e Dudelange. Come mostrato da Sky Sport, infatti, il giovane attaccante del Milan ha lasciato Milanello prima della fine della seduta di rifinitura, scuro in volto. Il numero 63 rossonero non farà parte, quindi, dei convocati per la partita contro l'Atalanta di domani.