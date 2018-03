Milan, Cutrone: "Vinta una gara cruciale. Che emozione la Nazionale"

Fonte: MilanNews

Queste le parole di Patrick Cutrone a Milan TV dopo la vittoria contro il ChievoVerona: "Fondamentale vincere, con il gol mio meglio ancora (ride, ndr). Ora serve continuare su questa strada. Era una gara cruciale, i tre punti erano obbligatori e dopo il vantaggio loro si erano chiusi completamente. Io penso solo a lavorare e impegnarmi in allenamento, voglio migliorare e cerco di andare dove va la palla. I meriti di Gattuso? Tutto suo e dello staff. Ci alleniamo bene e stiamo dimostrando di essere uniti. La prima in Nazionale? Sarà un'emozione grandissima. Non me l'aspettavo, avevo visto i convocati della Under 21 e non ci credevo comunque... Anche lì darò tutto".