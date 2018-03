Milan, da Strootman a Vidal: i rossoneri cercano il colpo in mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Obiettivo Depay, lo finanzia Donnarumma”. Così Tuttosport scrive del mercato del Milan, che potrebbe perdere il portiere classe '99 per una cifra compresa tra i 40 e i 70 milioni di euro. I rossoneri cercano innesti per il futuro: piace Kevin Strootman (28) della Roma, Arturo Vidal (30) è un'idea condivisa con l'Inter mentre piace anche André Gomes (24) del Barcellona così come Jack Wilshere (26), prossimo allo svincolo dall'Arsenal sul quale c'è anche la Juventus.