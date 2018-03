Milan, dal fallimento in Cina alla Procura: la giornata nera di Yonghong Li

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta oggi la giornata nera vissuta dal numero uno rossonero, Yonghong Li: ieri mattina, infatti, il Corriere della Sera ha rivelato che il tribunale del popolo di Shenzhen ha dichiarato il fallimento della società Jie Ande, storicamente citata tra i principali asset nel portafoglio di Li Yonghong. Il Milan sarebbe tranquillo e sereno in quanto Jie Ande sarebbe un asset abbandonato da Li Yonghong, ma chiaro che notizie come questa non possono che creare nuovi dubbi e perplessità sulla già misteriosa proprietà cinese. Nel pomeriggio di ieri, poi, ecco un’altra news piuttosto preoccupante per il mondo rossonero: la Procura di Milano ha infatti aperto un fascicolo sulla cessione del club di via Aldo Rossi da Silvio Berlusconi a Mr.Li. Per il momento non ci sono ipotesi di reato e nemmeno indagati, ma si tratta comunque di un nuovo duro colpo per il presidente rossonero, la cui immagine ha già subito parecchie critiche in questi mesi. Insomma, quella di ieri è stata una giornata nera per il Milan e per Yonghong Li, ma la sensazione è che nelle prossime settimane potrebbe succedere molto altro.