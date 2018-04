Milan, dal Portogallo: André Silva verso la cessione in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta A Bola, l'attaccante del Milan André Silva potrebbe essere ceduto in prestito dal club rossonero nella prossima stagione. Dopo un'annata difficile, l'ex Porto potrebbe cercare continuità in un'altra squadra: una scelta obbligata, visto che il Milan dovrebbe puntare su un nome importante per rinforzare l'attacco.