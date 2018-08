Milan, dall'Inghilterra: per la dirigenza spunta l'ex Fiorentina Macia

Virtus Entella, per Benedetti è ormai corsa a due tra Ascoli e Lecce

Padova, anche per le uscite si prova a chiudere entro il 17 agosto

Ascoli, in arrivo il promettente Frattesi

Palermo, trattativa con l'Apoel Nicosia per la cessione di Balogh

Foggia, in arrivo il fantasista Chiaretti dal Cittadella

Perugia, è fatta per il ritorno di Han dal Cagliari

Cosenza, Sciaudone e Maniero per chiudere alla grande

Venezia, per Zigoni è rimasto solo il Padova

Brescia, spunta Ceravolo per rinforzare l'attacco

Salernitana in pole per il difensore Migliorini

Carpi, si lavora per trattenere Machach: rientro a Napoli non è scontato

Hellas, in chiusura lo scambio Boldor-Empereur col Foggia

Cittadella, in arrivo Voltan per sostituire Chiaretti

Hellas Verona, sorpasso sul Foggia per Colombatto

Cosenza, spunta Blanchard per la difesa

Di Bari: "Iemmello a Foggia per la rinascita. B a 19 fa discutere"

AIC, Calcagno: "Pronti allo sciopero dei calciatori in B e C"

Spezia, due colpi in attacco: centravanti ed esterno

Secondo quanto riferisce ESPN , Milan e West Ham sarebbero sulle tracce di Eduardo Macia , attuale capo degli osservatori del Leicester ed ex dirigente della Fiorentina. I due club avrebbero presentato all’ex viola un significativo aumento di ingaggio rispetto a quello che percepisce ora in Inghilterra.

