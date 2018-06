Milan, dalla Germania: dirigenti del Werder in Italia per Montolivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul futuro di Riccardo Montolivo direttamente dalla Germania, precisamente dal portale Fussballeck.com. Alcuni dirigenti del Werder Brema, infatti, sarebbero a Milano per trattare il centrocampista rossonero, che ha il contratto in scadenza nel 2019. Per il club tedesco, l'ex Fiorentina sarebbe il sostituto ideale di Delaney.