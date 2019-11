Milan, dalla Germania: occhi sull'attaccante Rashica del Werder Brema

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nome nuovo per l'attacco del Milan in arrivo dalla Germania e riportato da Kicker. I rossoneri, si legge, avrebbero messo gli occhi in vista di gennaio su Milot Rashica. Attaccante di proprietà del Werder Brema e autore di sei gol in stagione, il classe '96 ha una valutazione che oscilla fra i 15 ed i 20 milioni di euro.