Milan, dalla Spagna: offerti 60 mln per James Rodriguez

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Milan sarebbe pronto a sferrare il grande colpo dell'estate rossonera: James Rodriguez. Con il PSG destinato a tuffarsi su altri obiettivi, chiudendo le porte al giocatore, e le trattative con Bayern Monaco e Manchester United al momento ferme, la società di via Aldo Rossi avrebbe infatti offerto 60 milioni al Real Madrid (contro un'offerta massima di 40, sinora, giunta dalla Premier) per arrivare al nazionale colombiano, tra le priorità nella lista dei colpi in entrata.

James tuttavia darebbe, al momento, priorità al progetto del Manchester United, nonostante Florentino Pérez sia stato convinto dalla proposta rossonera: un'offerta ben superiore rispetto a quella dei Red Devils, che al momento porrebbe il Milan certamente in prima linea per arrivare al talento ex Porto e Monaco.