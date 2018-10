Milan, delusione Halilovic: via a gennaio, c'è il Girona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alen Halilovic (22) lascerà il Milan a gennaio. Sportmediaset.it informa che il trequartista croato ex Barcellona saluterà i rossoneri pochi mesi dopo il suo approdo a Milanello. Sul ragazzo c'è l'interesse del Girona e sono previsti contatti nelle prossime settimane. Il ragazzo ex Dinamo Zagabria è dunque pronto a tornare in Spagna.