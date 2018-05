Milan, Depay e un grande bomber: in estate sarà rivoluzione in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima le cessioni, poi gli acquisti. Il Milan cambierà tanto in attacco questa estate. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, che spiega come il club rossonero nelle prime settimane si concentrerà sulle cessioni di Nikola Kalinic e André Silva (in trattativa col Wolverhampton).

In entrata, Memphis Depay dell'Olympique Lione è il primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato. Poi sarà il momento del grande centravanti: nel mirino ci sono Radamel Falcao (Monaco) ed Edinson Cavani (Paris Saint-Germain).