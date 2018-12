Milan, dialogo con Fabregas. Il Chelsea valuta, Sensi l'alternativa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola scrive del mercato che verrà in casa Milan. Per il centrocampo ci sono le candidature di Cesc Fabregas e di Stefano Sensi. Leonardo e Maldini hanno già avviato il dialogo con il manager del centrocampista spagnolo in scadenza di contratto a giugno col Chelsea: la società di Abramovich chiede 12 milioni di euro per cederlo subito ed è una richiesta chiaramente esosa per un giocatore di 31 anni che guadagna 6 milioni netti a stagione. Tuttavia i vertici milanisti attendono buone nuove da Stamford Bridge per l’inizio della prossima settimana, altrimenti si lavorerà sul centrocampista del Sassuolo che Roberto Mancini ha promosso in Nazionale.