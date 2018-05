Milan, dilemma Gigio: lui vuole restare, Raiola lo spinge altrove

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime notizie su Gianluigi Donnarumma, riportate da Tuttosport. Il suo futuro è sempre nebuloso, poiché le parti in causa (giocatore, manager e club) hanno visioni differenti: Gigio resterebbe volentieri al Milan, si trova bene e vorrebbe continuare in rossonero; il suo agente, Mino Raiola, farebbe carte false pur di portarlo via da Milano. E il Milan? Da un lato vorrebbe tenerlo, dando poi a Gattuso la facoltà di scegliere chi mandare in campo tra lui e Reina, ma dall’altro sa bene che la sua cessione consentirebbe al club di bilanciare le spese e finanziare parte del mercato. Il dilemma Donnarumma, dunque, è ancora vivo.