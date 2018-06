Milan, dipende tutto da Suso. L'Atlético c'è, Callejon e Depay alla finestra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport di stamattina fa il punto sul mercato del Milan. L'Atlético Madrid potrebbe versare i 38 milioni di clausola rescissoria per il cartellino di Suso e solamente la volontà del giocatore di restare a Milano potrebbe far saltare la trattativa. Con la cifra incassata l'obiettivo primario è José Maria Callejon, la cui clausola di 20 milioni permetterebbe anche altre operazioni. Resta caldo il nome di Memphis Depay, osservato dal vivo nel corso di Italia-Olanda, per la corsia sinistra. Il suo arrivo permetterebbe eventualmente l'accentramento di Hakan Calhanoglu e la possibilità di avere una nuova soluzione tattica, potendo passare al 4-2-3-1.