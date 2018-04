Milan, domani la riunione con l'UEFA per il fair play finanziario

Secondo quanto riferito da Sky, si svolgerà domani mattina, dopo le 11, l’udienza del Milan davanti alla commissione giudicante dell’Uefa competente in materia di Fair Play Finanziario. La delegazione del Milan sarà guidata da Marco Fassone, che non sarà affiancato da rappresentanti del fondo Elliott. L’hedge fund ha prodotto un documento a garanzia del club, che verrà presentato all’Uefa da Fassone, a testimonianza di come Elliott sostenga il Milan. Di fatto, il Milan scoprirà domani le sanzioni alle quali dovrà sottostare nei prossimi tre anni, ma il comunicato ufficiale che renderà pubbliche le decisioni dell’Uefa sarà reso noto a fine campionato. Fino ad allora, ci sarà un patto di riservatezza sul contenuto delle sanzioni.