Milan, domani visite mediche per Niang all'Everton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Everton scatenato, non solo Davy Klaassen in arrivo. Secondo quanto riportato dai media britannici, infatti, anche M'Baye Niang è stato avvistato a Liverpool. Come per il centrocampista olandese, anche per l'attaccante, in uscita dal Milan, domani dovrebbero esservi le visite mediche di rito.