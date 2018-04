Milan, Donnarumma chiarisce: "Sfottò a mio zio, non ai napoletani"

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, in seguito al video diventato virale in queste ore in cui scherza sulla parata di ieri, ha voluto chiarire la natura della presa in giro attraverso un messaggio sulla sua pagina Facebook: "Ciao ragazzi. Innanzitutto volevo dirvi che mi spiace che abbiate frainteso questo mio video, che era molto personale. Non so come sia uscito. Lavoro con il Milan e faccio il bene del mio club. Il messaggio era semplicemente uno sfottò in famiglia a mio zio, con cui scherzo sempre prima e dopo le partite. Non è nulla contro Napoli, i napoletani e contro nessuno. Mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole. Io sono simpatizzante del Napoli e non ho niente contro. Scendo volentieri giù, perché ci sto bene ed è la mia città. Vi mando un abbraccio forte e un in bocca al lupo per tutto". Lo riporta milannews.