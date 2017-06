Milan, Donnarumma e il futuro: 14 luglio termine ultimo per la decisione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'emittente Premium Sport fa il punto sul futuro di Gigio Donnarumma. Come annunciato dal suo agente Mino Raiola dopo l'Europeo ci sarà il nuovo incontro col Milan, anche se la parola fine è ancora lontana. Il club rossonero, però, si è dato una data precisa come termine ultimo: è il 14 luglio, ovvero il giorno della partenza per la tournee asiatica.