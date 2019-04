Milan, Donnarumma: "Ho recuperato, oggi partita importantissima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Parma: "Sto molto bene, ho recuperato alla grande. Oggi voglio aiutare la squadra ad ottenere i tre punti, sono importantissimi".

Vuoi spendere due parole su Reina? "Non lo scopriamo di certo adesso. Lo ringrazio tanto per le belle parole che ha speso su di me, è un grande portiere e lo ringrazio anche per i consigli che mi dà in allenamento".