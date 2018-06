Milan, Donnarumma la chiave per arrivare a Morata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, vista l'assenza di offerte concrete per Gigio Donnarumma, il Milan starebbe pensando di offrire il giovane portiere al Chelsea per ottenere il cartellino di Alvaro Morata, uno dei principali obiettivi rossoneri per l'attacco di Gattuso. La soluzione - secondo il quotidiano - non sarebbe impossibile, anche considerando che Courtois avrebbe già deciso di lasciare i Blues in estate.