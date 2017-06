Milan, Donnarumma: "Mi scuso per il putiferio. Dopo l'Europeo il rinnovo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Donnarumma ha voluto stemperare un pò i toni dopo il tweet di oggi pomeriggio con chiarimento via Instagram sulla sua situazione contrattuale: “Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l’Europeo, incontrerò la società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo”.