© foto di Federico Gaetano

Gigio Donnarumma , portiere del Milan, commenta il successo ottenuto contro la SPAL ai microfoni di Milan Tv: “E’ stata una bella parata ma c’è stata la prestazione di tutta la squadra. Siamo stati bravi a trovare il pareggio e poi a mettere in condizione Higuain di segnare. Il suo gol? È uno degli attaccanti più forti al mondo, ci servono i suoi gol e le prestazioni. Si è sbloccato dopo partite difficili che possono capitare anche a lui. È una vittoria che dedichiamo anche a Gattuso perché non ha mai mollato, ci ha sempre difesi e fatti sentire importanti. Vogliamo iniziare così il 2019 e finire così il 2018. Ora ci riposiamo e pensiamo alla Supercoppa. Siamo un gruppo bello, stiamo bene insieme e speriamo di far tornare il Milan dove merita”