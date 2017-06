Milan, dopo l'Europeo Under 21 incontro Raiola-Donnarumma

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiene banco in casa Milan la vicenda legata a Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, appena finito l'Europeo Under 21 ci sarà un incontro fra Raiola, il ragazzo e la sua famiglia per capire queli siano le intenzioni del portiere rossonero. Da parte rossonera questo incontro sarebbe atteso con fiducia.