Milan, dopo Reina si guarda ancora a Napoli: resta viva l'idea Callejon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sulle possibili partenze in casa Napoli. In aggiunta a Pepe Reina, già del Milan, nel mirino dei rossoneri ci sarebbe ancora l'esterno d'attacco José Maria Callejon, che ha una clausola rescissoria valida per i club italiani. In questo caso, però, molto dipenderà da chi guiderà la squadra partenopea nella prossima stagione.