Milan, dopo Romagnoli arrivano i rinnovi di Cutrone e Bonaventura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono giorni importantissimi in casa Milan, non solo sul fronte societario. In attesa della decisione dell'UEFA, i rossoneri sono impegnati nel tentativo di rinforzare la rosa. Ma la campagna acquisti passa anche da alcune cessioni: secondo Premium Sport, il club rossonero attende risposte da Suso, cercato dall'Atletico Madrid. Poi si guarderà ai rinnovi: dopo Romagnoli, sarà la volta di Cutrone, Bonaventura, Zapata e Storari.