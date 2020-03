Milan, dubbi sull'arrivo di Rangnick. Più potere sul mercato a Moncada e Almstadt

Via Zvonimir Boban, Paolo Maldini in bilico. Al momento, Ivan Gazidis è l’unico dirigente al comando del club rossonero. L’unico che già sa di rimanere anche l’anno prossimo. Mentre cominciano a farsi strada dubbi anche sull’arrivo di Ralf Rangnick, in panchina, l’altra certezza, come riporta Tuttosport, è che aumenterà l’influenza del duo Geoffrey Moncada-Hendrik Almstadt all’interno del mercato milanista, a prescindere dall’arrivo o meno del manager tedesco.