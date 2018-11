Milan, due giornate di squalifica per Gonzalo Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due giornate di squalifica per Gonzalo Higuain dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro la Juventus. Questo il comunicato del giudice sportivo: "HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco".